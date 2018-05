Il ritorno più assurdo e impensabile sconvolgerà i fan delle prime stagioni di Arrow!

Mancano meno di due giorni alla messa in onda di quello che probabilmente si rivelerà il più sconvolgente episodio di Arrow dell’intera stagione in corso, e nel frattempo il network The CW ha rilasciato in rete un corposo set di foto per confermare, un’ultima volta, la presenza di uno storico fan-favorite del serial. Tutti i dettagli dopo il salto!

Come saprete se avete visionato l’episodio andato in onda la scorsa settimana, la puntata di giovedì sera vedrà Oliver Queen (Stephen Amell) affrontare le conseguenze dei suoi crimini passati e i reati di corruzione, nonché ostacolo alla giustizia, di cui si è macchiato (in qualità di sindaco) per coprire le attività di Green Arrow.



A giudicare dalle foto visionabili in calce all’articolo, la doppia identità del vigilante verrà sconvolta pesantemente, soprattutto quando l’amico Tommy Merlyn (Collin Donnell) tornerà apparentemente dal regno dei morti con indosso il più recente costume di Green Arrow.

Come i fan ricorderanno, Tommy è stato il primo personaggio importante di Arrow a perdere la vita nella prima stagione del serial, cosa che appunto rende il suo ritorno un evento a dir poco incredibile e inaspettato. Considerando tuttavia che il personaggio ha già trovato svariati metodi, negli anni passati, per tornare in scena - incluso il recente doppelganger mostrato nel crossover “Crisis on Earth-X” - i fan dovranno aspettare ancora qualche giorno per capire se questi sia effettivamente tornato dal regno dei morti o meno.



Le foto dimostrano inoltre che il processo di Oliver riunirà le parti fratturate del Team Arrow, che nella stagione in corso si è purtroppo diviso in varie fazioni. È mai possibile che proprio queste drammatiche circostanze riescano a riavvicinare Green Arrow e gli altri eroi di Star City?

Di seguito vi ri-proponiamo la sinossi dell'episodio intitolato "Docket No. 11-19-41-73", ricordandovi che Arrow va in onda ogni giovedì su The CW.

“COLIN DONNEL SARÀ OSPITE DELL’EPISODIO - La pressione sale per Oliver (Stephen Amell), che appunto inizia a chiedersi se perderà tutto nella battaglia atta a salvare Star City. Intanto, ecco tornare un volto familiare. Andi Armaganian ha diretto l’episodio scritto da Marc Guggenheim e sceneggiato da Ubah Mohamed & Tyron B. Carter.”