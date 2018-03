Il ritorno di Roseanne straccia ogni record recente per le sitcom: che successo!

è tornato sugli schermi televisivi ed il revival è stato un immenso successo, sia di telespettatori che di critica: ha fatto registrare i voti più alti mai ricevuti da una sitcom negli ultimi tre anni!

ABC aveva annunciato il revival della sitcom Roseanne già lo scorso anno, con gran parte del cast originale che avrebbe preso parte al progetto. Evidentemente questo tipo di intrattenimento funziona ancora molto bene, perché (molto probabilmente grazie anche al fattore nostalgia) l'episodio andato in onda martedì si è guadagnato i voti più alti fatti registrare da una sitcom negli ultimi tre anni!

Gli spettatori totali sono stati più di 18 milioni, che gli hanno attribuito un bel 5.1, che va confrontato con il misero 1.6 di The Voice ed il 4.2 di Big Bang Theory.

Lo show originale, andato in onda dal 1988 al 1997, è diventato un cult per intere generazioni, con la sua capacità di mostrare la vita e le difficoltà quotidiane di una famiglia americana media ed il suo rapporto con il resto del mondo. Una situazione che tutti ci troviamo a vivere, e che ha convinto milioni di telespettatori di seguire la serie episodio dopo episodio, senza mai abbandonarla.

Il successo fatto riscontrare dal revival è indice del fatto che Roseanne non deve la sua popolarità solamente ai vecchi nostalgici del passato della serie, ma che lo show è ora in grado anche di parlare e comunicare qualcosa di rilevante anche alle nuove generazioni dei più giovani, inoltrandosi anche in aspetti politici. Sicuramente altre serie televisive riescono a far registrare ascolti numericamente molto più ampi, come ad esempio The Big Bang Theory ed il suo spinoff Young Sheldon, ma il traguardo raggiunto da Roseanne con il suo revival è comunque qualcosa di strepitoso e positivo per l'intera industria dell'intrattenimento.