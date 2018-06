Il serial di Supergirl si prepara ad introdurre uno storico antagonista di Superman?

Mentre la terza stagione di Supergirl si avvicina pericolosamente al proprio season finale, sembrerebbe che DC Comics voglia introdurre nel serial uno storico e pericolosissimo “nemico” dell’Uomo d’Acciaio. La sinossi dell’episodio che verrà trasmesso durante la notte ce ne fornisce infatti un chiaro indizio...

Se la prima parte della suddetta suggerisce che Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist), dopo aver scoperto che una parte del proprio pianeta natale è sopravvissuta, tornerà ad Argo City per vivere assieme a sua madre Alura (Erica Durance), la seconda rivela che National City rimarrà in parte indifesa.



La sinossi ufficiale menziona infatti che J'onn J'onnz (David Harewood) e gli altri componenti del team dovranno fare i conti con delinquenti in possesso di armi di “calibro-DEO”, ossia armi non esattamente convenzionali ed in grado di provocare danni esorbitanti, qualora finiscano nelle mani sbagliate.



La sinossi potrà anche essere piuttosto vaga, ma i lettori di Superman avranno certamente colto un riferimento all’organizzazione criminale nota come Intergang, che negli anni ha spesso incrociato (volente e nolente) il proprio cammino con quello dell’Uomo d’Acciaio. Nei fumetti, questa gente è stata incaricata dallo stesso Darkseid di scovare l’Equazione Anti-Vita, ragion per cui il sovrano di Apokolips ha spesso rifornito i propri adepti con armi e tecnologie provenienti dal suo pianeta.



Finora l’Intergang non ha giocato un ruolo chiave nel serial di Supergirl, ma l’organizzazione è stata invero menzionata almeno un paio di volte, e si mormora che John Corben/Metallo vi sia in qualche modo legato. Nulla esclude, di conseguenza, che questa possa essere introdotta ufficialmente nel corso della quarta stagione.