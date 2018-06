Il Signore degli Anelli: nella serie tv vedremo di sicuro i personaggi che amiamo!

Dopo aver visto gli epici film portati sul grande schermo da Peter Jackson a molti fan della trasposizione cinematografica di LOTR la notizia che Amazon avesse in mente una serie tv è andata un po' di traverso. Ma, nonostante questo, la curiosità è sempre molta.

Del resto Il Signore degli Anelli è una saga che ormai non solo è entrata nell'immaginario collettivo anche dei non lettori proprio grazie al monumentale lavoro compiuto da Jackson a partire dal 2000, ma i personaggi sono così tanti e talmente tante anche le potenziali trame da narrare che sul grande schermo non hanno trovato "troppo tempo" per essere sviluppate, che vedere come i responsabili di Amazon abbiano in mente di "presentare" i personaggi che amiamo è intrigante, quantomeno.

Quando le è stato chiesto quali personaggi vedremo nel nuovo serial, il capo degli Amazon Studios, Jennifer Salke, ha dichiarato questo: "Penso che sappiate che non faremo un remake dei film, ma di certo non inizieremo dalle origini. Dunque ci saranno i personaggi che amate."

Sul coinvolgimento di Jackson nella serie, ha poi continuato dicendo:

"Riguardo le conversazioni che stiamo intrattenendo con Peter Jackson, posso dirvi solo che siamo nel mezzo della questione per adesso. Stiamo cercando di capire quanto abbia voglia di essere coinvolto, a che livello e SE vuole essere coinvolto. So che ci sono state varie discussioni e sono anche al corrente del fatto che lui abbia effettivamente detto qualcosa, ma per adesso ciò che posso dire è che siamo nelle fasi del discorso durante le quali stiamo cercando di capire se e a che livello lui vuole essere coinvolto nel progetto."

Voi vorreste che il regista dei film venisse coinvolto nel processo di lavorazione della serie tv sul Signore degli Anelli? Ditecelo nei commenti!