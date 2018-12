Il signore degli anelli: Peter Jackson disponibile a collaborare alla serie

Il signore degli anelli è tornato al centro di un progetto seriale molto interessante che riguarda Amazon Studios. La saga di J.R.R. Tolkien al cinema è praticamente sinonimo di Peter Jackson, autore della trilogia de Il signore degli anelli e Lo Hobbit. Jackson in una recente intervista ha dato la sua disponibilità a collaborare alla serie tv.

Nel corso di un'intervista a Metro, Peter Jackson ha spiegato:"Non ho nessuna opinione a riguardo, perché non ho visto nulla. Penso che ci manderanno alcuni script per vedere se potremo aiutarli. Non è qualcosa che possiamo lanciarci ed essere coinvolti perché siamo stati impegnati nella realizzazione di Macchine mortali, quindi non abbiamo avuto modo di collaborare mentre loro sono al lavoro sugli script. Auguro loro il meglio e se potremo aiutarli in qualche maniera sicuramente cercheremo di farlo, ma bisogna capire in che modo. Si tratta di un compito davvero impegnativo".

Una dichiarazione è arrivata anche dalla sceneggiatrice e produttrice Philippa Boyens:"Sono entusiasta di scoprire cosa s'inventeranno. Uno sguardo fresco sulla storia è qualcosa di positivo".

Peter Jackson ha diretto Il signore degli anelli - La Compagnia dell'Anello nel 2001, Il signore degli anelli - Le due torri nel 2002 e Il signore degli anelli - Il ritorno del re nel 2003. Dal 2012 al 2014 ha portato sul grande schermo la trilogia de Lo Hobbit con Un viaggio inaspettato (2012), La desolazione di Smaug (2013) e La battaglia delle cinque armate (2014).

In totale ha conquistato tre premi Oscar: miglior film, miglior regista e miglior sceneggiatura non originale nel 2004.