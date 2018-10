Il Signore degli Anelli: Peter Jackson è entusiasta della serie tv

Durante una recente intervista con ComicBook.com, il regista Peter Jackson ha spiegato di essere letteralmente entusiasta per la serie tv de Il Signore degli Anelli sviluppata da Amazon.

La serie, che dovrebbe essere un prequel e sarà scritta da JD Payne e Patrick McKay, non vedrà il coinvolgimento del regista delle trilogie cinematografiche de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, che però non vede l'ora di poter guardare gli episodi dal punto di vista del pubblico.

"Non vedo l'ora di farlo. Quando ero ragazzo non credo di essermi goduto pienamente Il Signore degli Anelli, non come facevano gli altri ragazzi della mia età, perché per me era qualcosa che avrei dovuto realizzare, era un tarlo, il mio solo obiettivo era portarlo sul grande schermo. Non mi approcciavo a quella storia in maniera normale. Quindi non vedo l'ora di poter ammirare il mondo di Tolkien con gli occhi di qualcun altro".

E voi cosa ne pensate riguardo al progetto Amazon per La Terra di Mezzo? Fatecelo sapere qui sotto nella sezione commenti!

Al momento, vi ricordiamo che i dettagli relativi alla storia della serie tv de Il Signore degli Anelli sono attualmente in fase di completamento, anche se il progetto sarà ambientato prima degli eventi de La Compagnia dell'Anello. Amazon Studios sta producendo in collaborazione con la Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line Cinema.

La serie sarà composta da molteplici stagioni, ma non è ancora sta confermata una data di messa in onda. Recentemente Jennifer Salke ha rivelato che l'obiettivo di Amazon è quello di pubblicare la prima stagione de Il Signore degli Anelli tra il 2020 e il 2021.

Il nuovo progetto di Peter Jackson, invece, il documentario They Shall Not Grow Old, arriverà il prossimo 14 dicembre.