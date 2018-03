Il successo di The Handmaid's Tale continua: ecco il trailer completo per la 2a stagione

Tutto pronto ormai per l'arrivo della seconda stagione di, uno dei contenuti originali più importanti in assoluto per il network. Con il giusto tempismo eccovi un trailer esteso, che getterà benzina sul fuoco ed alimenterà il vostro hype nei confronti della serie.

La seconda stagione della serie TV The Handmaid's Tale è ormai dietro l'angolo, e dopo il successo della prima il network Hulu comincia già i preparativi per imbastire un po' di hype nei suoi spettatori. Il ritorno dello show si preannuncia come una degli eventi più importanti in assoluto per l'emittente, e si è rivelato come uno dei contenuti originali più influenti e significativi del suo catalogo.

Dopo la storia raccontata nella prima stagione, moltissime questioni sono rimaste in sospeso sulle vite e sul futuro delle diverse protagoniste coinvolte nello show. Il trailer appena pubblicato da Hulu, che fa da preambolo all'arrivo ormai imminente della seconda stagione, indaga su ognuna di esse, mostrando qualche scorcio di quello che è stato ma soprattutto di quello che vedremo.

Tutto pronto quindi per il 25 aprile, data in cui la seconda stagione di The Handmaid's Tale sbarcherà su Hulu. Che fine faranno le nostre protagoniste? Avete già dato un'occhiata al poster ed al trailer precedenti?