Il talento di Mr. Ripley: Steven Zaillian al lavoro su una serie dedicata al personaggio

Un progetto che sta già facendo gola a molti netowrk è la serie incentrata sui romanzi di Patricia Highsmith dedicata alla figura di Tom Ripley, al cui timone c'è lo sceneggiatore Premio Oscar Steven Zaillian.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Zaillian scriverà e dirigerà una serie su Tom Ripley, l'anti-eroe sociopatico partorito dalla penna della Highsmith, che gli dedicò una serie di romanzi. Alcune fonti riportano che la serie sarà ordinata direttamente per intero (straight-to-series) senza passare per l'approvazione consueta del pilot. Zaillian dovrebbe scrivere dirigere buona parte degli episodi previsti e si tratterebbe della sua prima fatica seriale dopo il successo ottenuto con The Night of per la HBO.

Zaillian utilizzerà poi tutti e cinque i romanzi scritti dalla Highsmith e dedicati al personaggio, ovvero The Talented Mrs. Ripley, Ripley Under Ground, Ripley’s Game, The Boy Who Followed Ripley e Ripley Underwater, come una sorta di mappa per la costruzione della sua serie. Questa verrà prodotta da Endemol Shine North America, con Sharon Levy alla supervisione. I produttori escutivi, oltre a Zaillian, saranno Garrett Basch, Philipp Keel, Guymon Casady e Ben Forkner.

I romanzi della Highsmith su Tom Ripley sono stati trasposti sul grande schermo molte volte: da Delitto in pieno sole, con Alain Delon nel ruolo di Ripley, a Il talento di Mr. Ripley, con Matt Damon e Jude Law diretti da Anthony Minghella, a L'amico americano di Wim Wenders con Dennis Hopper nel ruolo di Ripley e il compianto Bruno Ganz, passando per Il gioco di Ripley con John Malkovich nel ruolo e Il ritorno di Mr. Ripley con Barry Pepper.