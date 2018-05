Il Team Arrow, o quel che ne resta, si prepara a combattere una vera guerra contro Diaz!

A pochi giorni dalla messa in onda del nuovo episodio di Arrow, la rete statunitense The CW ha rilasciato un corposo set di foto tratte dalla prossima puntata del serial, le quali ci mostrano i protagonisti dello show prepararsi all’imminente guerra aperta contro il criminale Ricardo Diaz.

Visionabil in calce all’articolo, le suddette ci mostrano Ricardo Diaz (Kirk Acevedo) contro l’intero Team Arrow, che per l’occasione sembra provvisoriamente riunito o comunque coalizzato contro il nemico comune. Sebbene la stagione corrente di Arrow abbia diviso gli eroi, il piano di Diaz potrebbe invero radunare la squadre e permettere ad Oliver e gli altri di lasciarsi alle spalle le proprie divergenze.



Non a caso, qualche settimana fa, l’attore David Ramsey - interprete di John Diggle - aveva rivelato ai microfoni di ComicBook che la squadra di casa sarebbe tornata assieme prima ancora di aver risolto i propri problemi, suggerendo che le circostanze avrebbero giocato un ruolo determinante nella riunione del Team Arrow.



A giudicare dalle foto, la puntata che potremo visionare questo giovedì sembra molto intensa e ricca di colpi di scena, specialmente se consideriamo che ormai mancano giusto un paio di episodio al termine della stagione in corso. Di seguito, intanto, vi ri-proponiamo la sinossi ufficiale dell’episodio intitolato "The Ties That Bind”.

“DIAZ PRENDE DI MIRA I COMPONENTI DEL TEAM ARROW E LE LORO FAMIGLIE - Diaz (la guest star Kirk Acevedo) prende di mira il Team Arrow ed i loro cari. Oliver (Stephen Amell) ha una discussione con Felicity (Emily Bett Rickards) riguardo il pericolo che corre, quando la donna ha la possibilità di fermare Diaz per sempre. Tara Miele ha diretto l’episodio scritto da Ben Sokolowski & Oscar Balderrama.”

Arrow torna ogni giovedì su The CW.