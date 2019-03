Il team Flash reagisce alla verità di Nora nelle foto dell'episodio 17

Gli spettatori di The Flash attendono con trepidazione la messa in onda su The CW di quella che sembra essere sulla carta una delle puntate più drammatiche dell’intera quinta stagione dello show. Troverete il materiale promozionale di “Time Bomb” dopo il salto della notizia.

ATTENZIONE, SPOILER!

Nel diciassettesimo episodio della stagione cinque di The Flash il team Flash sarà impegnato nel salvataggio di Vickie Bolen (guest star Catherine Lough Haggquist), una meta-umana che nasconde alla famiglia le proprie abilità. Nell’incoraggiare la donna a svelare il suo segreto, Barry (Grant Gustin) inconsapevolmente farà sorgere in sua figlia Nora (Jessica Parker Kenned) il desiderio di confessare un mistero che coinvolge il personaggio di Eobard Thawne (Tom Cavanagh).

Con l’arrivo del nuovo Cicada, interpretato dall’attrice Sarah Carter, Nora cercherà di trovare un senso agli avvenimenti verificatesi nella puntata “Failure is An Orphan”. La sua alleanza segreta con Thawne verrà così annunciata dalla velocista nel corso del prossimo racconto. Sebbene sia ancora difficile e prematuro dire in che modo reagirà l’intera squadra, le foto e il video promozionale sembrano suggerire che i protagonisti non prenderanno bene questa notizia.

“Nora sta lavorando con Thawne e dopo le sue avventure con Barry e Thawne nel corso dell’episodio otto conosce certamente la reazione di Barry su di lui” ha commentato lo showrunner Todd Helbing in una intervista. “Adesso che ha una completa conoscenza della loro storia, sarà un po’ più complicato per lei e per Thawne in futuro, quel che pensa sarà la reazione dei suoi genitori e del Team Flash alla notizia”.

Giorni fa è stato annunciato il cambio al timone per la sesta stagione, evento che vedrà l’arrivo di un nuovo showrunner per il serial trasmesso dal network CW. Il nome in questione è quello di Eric Wallace, il quale prenderà così il posto di Todd Helbing.