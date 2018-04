Il torneo definitivo ha inizio nel nuovo trailer di Cobra Kai, show targato Youtube Red

In data odierna è approdato in rete un nuovo trailer di, serie prodotta in esclusiva pere che riporterà in vita le gesta del mitico. Il video in questione ci mostra gli allievi diallenarsi duramente per l'inizio del torneo definitivo di arti marziali.

Nonostante ci siano già stati tre seguiti diretti di Karate Kid - Per vincere domani (1984), un remake del 2010 con Jackie Chan e una serie animata, la storica rivalità tra i due combattenti verrà rivisitata per la prima volta in questo show.

A vestire i panni degli iconici personaggi ci penseranno di nuovo Ralph Maccio e William Zabka. Nel cast dello show troviamo anche Xolo Maridueña (Parenthood), Tanner Buchanan (Designated Survivor), Courtney Henggeler (Mom) e Mary Mouser (Freakish).

Cobra Kai sarà costituito da dieci episodi della durata di mezz'ora ciascuno e debutterà nel corso dell'anno su Youtube Red, servizio di contenuti a pagamento della nota piattaforma. Gli sceneggiatori sono Josh Heald (Hot Tub Time Machine), Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg (Harold & Kumar, American Reunion). Hurwitz & Schlossberg dirigeranno la maggior parte degli episodi.

Questa la sinossi ufficiale: Trent'anni dopo gli eventi del torneo All Valley Karate Tournament del 1984, uno squattrinato Johnny Lawrence (Zabka) cerca di redimersi riaprendo il famigerato dojo di karate Cobra Kai, riaccendendo la sua rivalità con Daniel LaRusso (Macchio) ora un uomo di successo, che ha faticato per mantenere in equilibrio la sua vita senza la guida del suo mentore, il signor Miyagi. Lo show è sue due uomini che affrontano i demoni del passato e le frustrazioni del presente nell’unico modo che conoscono: tramite il karate.