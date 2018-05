Il trailer del penultimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. promette un disastro

Marvel Television e la rete statunitense ABC hanno rilasciato il trailer ufficiale di “The Forces of Gravity”, ossia il penultimo episodio della quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.. Ad un passo dal season finale, Daisy Johnson (Chloe Bennet) accetterà il suo futuro ed il ruolo di distruttrice di mondi?

Visionabile in calce all’articolo, il trailer ci mostra il generale Glenn Talbot (Adrian Pasdar) rivelare al figlio di essere ormai un supereroe come gli Avengers, mentre gli agenti Coulson (Clark Gregg), Melinda May (Ming-Na Wen), Yo-Yo Rodriguez (Irma Carolina Di Monte) e Alphonso "Mack" Mackenzie (Henry Simmons), altrove, dovranno combattere per la loro sopravvivenza.



Sebbene l’episodio finale della stagione in corso si intitoli “The End” (La fine), non è ancora chiaro se questa sarà o meno l’ultima stagione dello show. ABC Television, che si mormora abbia recentemente deciso di rinnovare la serie, si era invero rivelata piuttosto ottimista sul futuro degli eroici agenti dello S.H.I.E.L.D..

Quand’anche questa si rivelasse l’ultima stagione dello show, l’attore Clark Gregg, interprete del protagonista Phil Coulson, ha rivelato di essere piuttosto soddisfatto della piega imboccata dalla storia: “Ho molte domande sul futuro dello spettacolo e su Coulson. Ci sono stati degli sviluppi oscuri, e dal momento in cui Joss [Whedon] mi ha incluso nello show, cinque anni fa, era chiaro che non sarebbe stato riportato in vita senza ripercussioni. Quindi, è stato un arco narrativo divertente da raccontare ed il finale di stagione è molto toccante. Vedremo cosa succederà da questo momento in poi.”

Marvel’s Agents of SHIELD torna ogni venerdì sulla rete statunitense ABC.