Il trailer del prossimo episodio di Supergirl ci mostra un vigilante "smascherato"

Il network statunitense The CW ha rilasciato il trailer ufficiale di "The Fanatical”, l’episodio di Supergirl che verrà trasmesso lunedì 21 maggio e che a quanto pare sarà incentrato su uno storico alleato di Kara Danvers (Melissa Benoist) che da qualche tempo ha intrapreso la via del supereroe.

Trasmesso soltanto ieri notte, l’episodio "Shelter From the Storm” era invece incentrato sui tentativo del Team Supergirl di proteggere Ruby dalla terribile Worldkiller Reign, la quale vorrebbe eliminarla per liberarsi del proprio lato umano. Al termine della puntata, tuttavia, Lena (Katie McGrath) ha rivelato a Kara che James (Mehcad Brooks) sia in realtà il Guardiano e che, una volta entrato nel suo laboratorio, non ha cercato scorte segrete di kryptonite.



Mentre quest’ultima informazione avrà certamente delle ripercussioni, "The Fanatical" vedrà James Olsen affrontare la possibilità che il mondo scopra la sua identità segreta, spingendolo a riflettere sul significato dell’essere un supereroe americano di Terra-39. A giudicare dal promo visionabile in chiosa all’articolo, tuttavia, si direbbe che James si rivelerà spontaneamente ad almeno una sconosciuta...



Nel promo, la ragazza che parla col fotografo è Tanya (la guest star Nesta Cooper), ossia un ex-membro del cosiddetto Culto di Rao - l’organizzazione religiosa da cui la donna ha sottratto il diario con le informazioni necessarie per salvare Sam (Odette Annable). Dal momento che Reign ha assorbito tutti i poteri delle compagne morte, Purity e Pestilence, divenendo ancora più potente di quanto già non fosse, il diario tornerà sicuramente utile al Team Supergirl.



La rinnovata forza di Reign, del resto, ha spinto lo stesso Mon-El (Chris Wood) a rimanere nel presente anziché tornare nel 31° secolo assieme alla moglie Imra (Amy Jackson).

“JAMES PRENDE IN CONSIDERAZIONE L’IDEA DI RIVELARSI COME IL GUARDIANO - Quando Tanya (la guest star Nesta Cooper), una discepola di Coville, fugge da quel che è rimasto del Culto di Rao, regala a Kara (Melissa Benoist) e James (Mehcad Brooks) un diario che potrebbe nascondere la chiave per salvare Sam (Odette Annable). Qualcuno scopre la vera identità del Guardiano e minaccia di mascherare James qualora l’uomo non faccia quanto gli viene chiesto. James contempla cosa voglia dire essere un vero vigilante senza maschera in America.”



“Mairzee Almas ha diretto l’episodio scritto da Paula Yoo & Eric Carrasco.”

Supergirl torna ogni lunedì su The CW.