Il trailer del prossimo episodio vede il supereroe Black Lightning in guai molto seri!

La rete statunitenseha rilasciato uno sconvolgente trailer per "”, l’undicesimo episodio diche potremo visionare la prossima settimana e che, a giudicare dalle immagini, vedrà l’eroe di Freeland in guai senza precedenti.

L’episodio trasmesso martedì sera ha rivelato la discutibile organizzazione governativa nota come ASA sospetta fortemente che Jefferson Pierce (Cress Williams) sia il metaumano noto come Black Lightning, e proprio questo dubbio sarà presto una fonte di problemi per Jefferson e coloro che gli stanno attorno.



Come anticipato dal trailer proposto in chiosa all’articolo, l’ASA farà arrestare lo stesso Jefferson, mentre Peter Gambi (James Remar) annuncia alla giovane Anissa Pierce/Thunder (Nafessa Williams) che, una volta confermata l’identità dell’eroe, l’organizzazione lo ucciderà. Allo scopo di evitare questa tragica fine, Anissa si alleerà con sua madre, Lynn (Christine Adams), ed il sarto Gambi per dare l’impressione che Black Lightning sia ancora in giro per Freeland, così che l’ASA si convinca dell’innocenza di Jefferson.



La sola idea che l’ASA possa mettere le mani su Jefferson appare davvero terrificante, specialmente se consideriamo che lo scorso episodio ha rivelato quanto questa abbia a che fare con una persona molto vicina all’eroe. Durante la puntata abbiamo infatti scoperto che Kara Fowdy, la vicepreside della Garfield High School, è affiliata alla ASA ed il suo compito è identificare i bambini che, dopo aver assunto la droga Green Light, sviluppano dei superpoteri. Poiché l’ASA rapisce questi sventurati fanciulli, il leader dell’organizzazione, Martin Proctor, le ha poi ordinato di svolgere meglio il proprio lavoro.

Con Jefferson a breve dietro le sbarre e con un agente ASA infiltrato tra le alte sfere della Garfield High School, la situazione di Freeland sta per prendere una piega piuttosto negativa.

Black Lightning torna ogni martedì sulla rete statunitense The CW e su Netflix Italia.