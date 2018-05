Il trailer del season finale di Arrow annuncia un esplosivo scontro finale con Diaz

Subito dopo la messa in onda dello sconvolgente episodio di ieri notte, la rete statunitense The CW ha pubblicato il teaser trailer ufficiale di "Life Sentence”, ovvero il season finale della sesta stagione di Arrow che potremo visionare la prossima settimana. Cosa ne sarà di Oliver Queen e del suo Team Arrow?

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato ci mostra vari spezzoni di quello che probabilmente sarà l’ultimo scontro corpo a corpo fra Green Arrow (Stephen Amell) e Ricardo Diaz (Kirk Acevedo), ormai convinto di essere il padrone di tutta Star City. Una scena in particolare ci mostra una bomba piazzata da qualche parte in città, probabilmente allo scopo di costringere i suoi eroi a gettare la spugna e sottomettersi al criminale.



Fatta eccezione per John Diggle (David Ramsey), il Team Arrow sembra pressoché riunito, in quando proprio Green Arrow capeggia di nuovo il gruppo composto da Dinah Drake/Black Canary (Juliana Harkavy), Curtis Holt/Mr. Terrific (Echo Kellum) e Rene Ramirez/Wild Dog (Rick Gonzales). La quadra, tuttavia, potrebbe restare riunita ancora per poco, poiché Oliver ha dovuto pagare un prezzo altissimo per potere salvare la città: confessare di essere il vigilante Green Arrow e rischiare, di conseguenza, una lunga condanna per i propri crimini.

Dal momento che la sinossi ufficiale del finale suggerisce che Oliver potrà contare su un nuovo alleato, i fan si domandano se questo non sia lo stesso Roy Harper, che a quanto pare tornerà come personaggio regolare nella settima stagione. Un’altra possibile alleata potrebbe essere Black Siren, che nel trailer sembra voltare definitivamente le spalle a Diaz e abbracciare il “padre” Quentin Lance.

“L’EPICO SEASON FINALE DI ARROW - Con un nuovo alleato nel proprio team, Oliver (Stephen Amell) affronta Diaz (la guest star Kirk Acevedo) in un epico scontro finale. James Bamford ha diretto l’episodio scritto da Wendy Mericle & Marc Guggenheim.”

Arrow torna giovedì prossimo su The CW.