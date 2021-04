Che fine ha fatto Sara? Il trailer della stagione 2 svela la data di uscita su Netflix

Poco più di un mese dopo il debutto della prima stagione su Netflix, il colosso dello streaming ha diffuso in rete il trailer ufficiale della stagione 2 di Che fine ha fatto Sara?, annunciato che i nuovi episodi verranno resi disponibili dal prossimo 19 maggio.

La serie messicana segue le vicende di Alex Guzman (Manolo Cardona), un uomo condannato ingiustamente a 18 anni di prigione per l'omicidio si sua sorella che, dopo essere stato rilasciato, è in cerca di vendetta sulla famiglia Lazcano, che lo ha incastrato per salvare la propria reputazione.

Questa la sinossi ufficiale della seconda stagione: "Alex Guzman deve affrontare il suo peggior incubo: la vera personalità di sua sorella Sara, che chiaramente non ha mai conosciuto. Nel frattempo, un cadavere misterioso sepolto nel suo cortile diventa una bomba a orologeria che può farlo tornare in prigione in qualsiasi momento. Non ha altra scelta che diventare un investigatore e mettere insieme tutti i pezzi che compongono la terribile storia di Sara e il suo rapporto con la famiglia Lazcano."

Che fine ha fatto Sara? vede tra i protagonisti anche Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller, e Alejandro Nones. Inoltre, il cast del nuovo arco narrativo include Ximena Lamadrid, Leo Deluglio, Andrés Baida, Ana Lucía Domínguez, Polo Morín, Luis Roberto Guzmán, Fátima Molina, Ela Velden, Matías Novoa, Daniel Giménez Cacho, Héctor Jiménez, Marco Zapata, Antonio de la Vega e Litzy Domínguez.

A proposito della piattaforma, in queste ore Netflix ha presentato una nuova, interessante funzione per i più indecisi.