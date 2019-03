Il trailer di Stranger Things 3 è il video Netflix più visto su YouTube

Settimana scorsa Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di Stranger Things e da quel momento il video ha raccolto più di 22 milioni di visualizzazioni, rendendolo il video YouTube di Netflix più visto di sempre. Lo show riporterà i fan a Hawkins, tra i giovanissimi protagonisti delle prime due stagioni.

Nella terza stagione di Stranger Things ritroviamo la star di Edward mani di forbice nei panni di Joyce Byers, al fianco di David Harbour nelle vesti di Jim Hopper, Finn Wolfhard in quelli di Mike Wheeler, Noah Schnapp nel ruolo di Will Byers e l'acclamata Millie Bobby Brown nel ruolo di Undici.



Creata dai fratelli Duffer, la serie vede come showrunner Shawn Levy, insieme ai produttori esecutivi Dan Cohen e Iain Patterson. Stranger Things è ambientata negli anni '80, nella cittadina di Hawkins, e s'ispira all'immaginario fantasy e horror di quell'epoca attraverso citazioni e riferimenti più o meno espliciti.

Della trama del nuovo ciclo di episodi si sa ancora ben poco ma è stato annunciato che la terza stagione sarà ambientata nel 1985 e un nuovo terribile mostro minaccerà i protagonisti.



Stranger Things 3 verrà pubblicata su Netflix il 4 luglio. Lo show ha ottenuto diciotto nomination agli Emmy Award, collezionando cinque vittorie. Nel 2017 ha ottenuto il SAG Award.

La serie ha rilanciato la carriera di una star del cinema anni '80/'90 come Winona Ryder e regalato grande successo ai giovanissimi interpreti, a partire da Millie Bobby Brown, prossima co-protagonista di Godzilla: King of the Monsters.