Il trailer di "Worth", la prossima puntata di The Walking Dead, riporta Negan ai Saviors

(Jeffrey Dean Morgan) è tornato, ed è pronto a guidare iin un altro attacco sunel nuovo trailer per l'episodio della prossima settimana di The Walking Dead . I Saviors non riuscirono a spazzare via Hilltop mentre(Steven Ogg) era temporaneamente in carica.

La stagione 8 ha portato la guerra totale in The Walking Dead, con Rick (Andrew Lincoln) che ha unito Alexandria, Hilltop e The Kingdom contro i Saviors che hanno dominato su di loro per troppo tempo. Dopo aver passato una stagione al servizio di Negan, Rick e il suo gruppo stanno finalmente facendo progressi nel liberarsi dai Saviors. Ci sono state perdite considerevoli da entrambe le parti. Nell'episodio della scorsa notte, Rick e Morgan (Lennie James) hanno ucciso spietatamente i Saviors che sono fuggiti da Hilltop, il che dimostra che Rick è disposto a fare tutto il necessario per sconfiggere i suoi nemici e vendicarsi.

In un nuovo trailer per l'episodio della prossima settimana, intitolato "Worth", i fan possono vedere Dwight (Austin Amelio) reagire all'improvviso ritorno di Negan ai Saviors, che fa il suo ingresso con il suo iconico fischiettare. Simon, poi, dice a Dwight che hanno bisogno di "radunare individui che la pensano allo stesso modo e fare ciò che dobbiamo fare." Simon è misteriosamente assente dalla sala riunioni dove Negan e i suoi luogotenenti discutono i piani per attaccare Hilltop. Aaron (Ross Marquand) è sdraiato a terra circondato dalla gente di Oceanside, e il gruppo di Rick sembra avere a che fare con un problema di zombi a Hilltop. Potete trovare il trailer in apertura della news.

La conversazione di Simon con Dwight potrebbe indicare che Simon voglia uccidere Negan stesso. Simon ha già provato a sbarazzarsi di Negan non tornando a cercarlo durante la sua lotta con Rick. Dwight era complice nel piano di Simon e potrebbe accettare di aiutarlo una seconda volta. Tuttavia, Simon è stato in grado di convincere Dwight a schierarsi con lui la prima volta parlando di allontanarsi dalla guerra. Da allora, Simon ha dimostrato di essere ancora più sanguinario di Negan, il che potrebbe indurre Dwight a pensarci due volte prima di aiutarlo nuovamente. Simon potrebbe essere costretto a incitare una ribellione contro Negan, considerando che Negan ora sa la verità su quello che è successo agli Scavenger.

Negan ha promesso a Jadis (Pollyanna McIntosh) che avrebbe "sistemato la cosa", il che suggerisce che ha intenzione di vendicare la morte della sua gente uccidendo Simon. Anche se non fosse così, è improbabile che Negan prenda alla leggera la disobbedienza di Simon. Inoltre, potrebbe anche aver capito che Simon era disposto a lasciarlo morire. I combattimenti tra Saviors ostacoleranno i loro tentativi di conquistare Hilltop?

The Walking Dead tornerà Domenica 8 Aprile con "Worth", come sempre su AMC.