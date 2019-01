Il Trono di Spade 8, il CEO di HBO: 'E' come vedere sei film'

Durante una recente intervista con Variety, il CEO di HBO Richard Plepler è tornato a parlare dell'ottava stagione de Il Trono di Spade, l'attesissima stagione conclusiva dello show.

"E' uno spettacolo. I ragazzi hanno creato sei film." ha detto Plepler a Variety. "Mentre guardavo gli episodi era come trovarsi di fronte ad un film. Sapevano che le aspettative erano alte, ma le hanno superate. Li ho visti due volte senza alcun tipo di CGI e sono rimasto sbalordito. Preparatevi ad uno straordinario esempio di narrazione e di eccezionale produzione."

Le sei puntate in cui è suddivisa la stagione avranno una durata appunto simile a quella di un lungometraggio. Lo stesso David Nutter, già in passato regista dello show e nuovamente alle prese con la regia di alcuni episodi dell’ultima stagione, ha confermato che ogni singolo episodio avrà un minutaggio superiore ai 60 minuti. Non potevamo aspettarci diversamente visto il minutaggio degli ultimi due episodi della stagione 7, rispettivamente della durata di 71 e 81 minuti.

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda il prossimo aprile, ma non sarà l'ultima apparizione di Westeros sul piccolo schermo. HBO ha infatti già dato il via libera per uno spin-off dello show che al momento conosciamo come The Long Night, le cui riprese dovrebbero iniziare tra qualche settimana. Tra i protagonisti di questo presule troviamo Naomi Watts e Josh Whitehouse.