Il Trono di Spade 8: confermato il team up tra Arya e Sansa

Sansa e Arya Stark, le due figlie di Ned e Catelyn, sono cresciute e sono diventate donne nel corso delle otto stagioni de Il Trono di Spade. Ecco cosa faranno nella nuova season.

Adesso, come sappiamo, la serie è arrivata alla fine e gli ultimi sei episodi dell'ottava stagione saranno gli ultimi per la serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin.

La loro storia è iniziata come quella di tante giovani sorelle che passano il tempo a scherzare, a prendersi in giro e a sognare. Sansa sognava di sposare un bellissimo lord o un cavaliere, mentre Arya voleva combattere per sé stessa. Da allora, Sansa è stata prima una regina in attesa, poi un ostaggio, dopo ancora una merce di scambio e questo percorso, nel tempo, l'ha portata a diventare una pedina formidabile nel "gioco del trono". Arya invece ha abbandonato completamente Westeros ed è salpata per Braavos. Dopodiché si è allenata, diventando una degli assassini Faceless Man alla Casa del Black and White.

Nella penultima stagione de Il Trono di Spade, la settima, le sorelle si sono ritrovate a Grande Inverno, nella loro casa d'infanzia. Insieme, hanno messo fine agli schemi di Petyr "Littlefinger" Baelish una volta per tutte. Maisie Williams è l'interprete di Arya ed è amica - anche nella vita reale, dell'attrice che interpreta il ruolo di Sansa, Sophie Turner. A quanto pare le sorelle Stark continueranno a collaborare durante l'ultima stagione della serie HBO. La Williams, in una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly, ha detto:

"Non capita spesso di vedere un personaggio schierarsi con Sansa senza tentare di manipolarla. La scorsa stagione è stata davvero dura per Sansa perché Jon stava pensando con il suo pene e questo ha fatto sembrare Sansa un po' acida. In questa stagione Arya è al fianco di Sansa e solo a volte chiamano Jon. È stato bello e potente lavorare con Sophie. Lei ed io siamo veramente molto amiche e quindi non c'è nemmeno bisogno di recitare quando siamo insieme sul set."

La Williams ha poi proseguito dicendo:

"Dopo aver letto le sceneggiature degli ultimi episodi ho rivisto la stagione uno perché ci sono tantissime cose che rimandano all'inizio della storia. Ci sono così tante scene che sembreranno simili. E ho anche guardato di nuovo la serie per rendermi conto del mio arco narrativo. Volevo che Arya completasse il cerchio e che si riappropriasse, in un certo senso, della normalità della prima stagione. Fondamentalmente quest'anno è come se avesse una doppia personalità - ci sono così tante emozioni e ricordi che vengono a galla quando sei con la tua famiglia e le cose per le quali combatti sono molto diverse adesso; eppure lei cerca in ogni modo di uccidere Cersei (questa cosa non è cambiata). Quindi c'è questo dualismo nel personaggio che, da una parte vuole essere chi ha sempre cercato di essere, dall'altra invece vorrebbe anche riappropriarsi dell'innocenza della giovinezza."