Il Trono di Spade 8, ecco quando sarà rivelata la data ufficiale della premiere

HBO è finalmente uscita allo scoperto. Il network ha rivelato che domenica, in occasione del ritorno di True Detective, verrà annunciata ufficialmente la data di premiere dall'attesissima ottava stagione de Il Trono di Spade, che sappiamo andrà in onda a partire da aprile.

L'annuncio è arrivato tramite un simpatico post condiviso sul profilo Twitter del Network, che tramite uno scambio di battute ha confermato che la data d'uscita sarà resa nota domenica, prima della messa in onda di True Detective , lo show antologico che questa volta vedrà come protagonista il fresco vincitore del Golden Globe Mahershala Ali.

Come confermato dal regista David Nutter e dalle recenti dichiarazioni del CEO di HBO Richard Pleper, i sei episodi di cui è composta l’ottava stagione avranno un minutaggio pressoché simile a quello di un lungometraggio. In attesa di sapere la durata effettiva, è stato infatti confermato che ciascun episodio dello show presenterà un minutaggio superiore ai 60 minuti.

L'ottava stagione de Il Trono di Spade andrà in onda il prossimo aprile, ma non sarà certamente l'ultima volta di Westeros sul piccolo schermo. HBO ha infatti già dato il via libera per uno spin-off che al momento conosciamo con il titolo di The Long Night, le cui riprese dovrebbero iniziare tra qualche settimana. Naomi Watts e Josh Whitehouse faranno parte del cast di questo prequel.