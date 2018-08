Il Trono di Spade 8, Nikolaj Coster-Waldu promette: 'Avrà un finale davvero soddisfacente'

Mentre l'attesa per l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade di casa HBO si fa sempre più spasmodica, intervistato dai microfoni del The Wrap, una delle star della serie, Nikolaj Coster-Waldu, interprete di Jaime Lannister, ha avuto modo di discutere del finale della serie e di quello che dovranno aspettarsi i fan.

L'attore ha prima parlato del lungo percorso del suo personaggio, sempre in bilico sul filo sottile che lo spera dall'essere un villain all'essere quantomeno una sorta di anti-erore, ma arrivando a discutere del finale, Coster-Waldu ha voluto rassicurare i fan, dichiarando:



"Ho letto il finale e ho immediatamente scritto da David Benioff e D.B. Weiss, dicendogli che non avrebbero potuto fare di meglio. Voglio dire, ho passato anni e anni a lavorare a questa produzione, e personalmente mi ero fatto una mia personale idea su come sarebbe andata a finire, ma quando l'ho letto alcune parti erano come pensavo mentre altre assolutamente sorprendenti e scioccanti.

E non c'era tutto quell'impianto dove proprio all'ultimo minuto ti accorgi che nulla ha senso, come in alcuni omicidi misteriosi o altro. Qui tutti pezzi si inseriscono alla perfezione in questo enorme ed elaborato puzzle".



Non c'è che dire: Jamie sa assolutamente come crare ancora più hype! L'ottava stagione de Il Trono di Spade andrà in onda nel 2019.