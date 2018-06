Il Trono di Spade: come intitolerebbe gli spinoff prequel l'autore George R.R. Martin?

L'autore dei fortunatissimi romanzi de Il Trono di Spade, George R.R. Martin, ha in mente un titolo per almeno uno degli spinoff prequel che stanno per essere prodotti da HBO. Vediamo qual è.

Secondo il romanziere, dovrebbe intitolarsi The Long Night, la Lunga notte, cioè. Come forse saprete, recentemente Martin ha pubblicato anche la sinossi del pilot di questa serie prequel, scrivendo quanto segue:

"Questo in effetti mette un ulteriore PRE davanti alla parola prequel, poiché è ambientato non novant'anni prima di GAME OF THRONES (come Dunk & Egg), o alcune centinaia di anni, ma piuttosto, diecimila anni indietro nel tempo (beh, sempre supponendo che le storie narrate oralmente dei "First Men" siano precise, ma ci sono dei maestri alla Cittadella che insistono sul fatto che, invece, si sia svolta molto dopo). Siamo all'inizio del processo, ovviamente, con l'ordine del pilot che è appena arrivato, quindi non abbiamo ancora un regista, o un cast, o una location, o persino un titolo. (Il mio personale titolo sarebbe THE LONG NIGHT, che dice tutto, ma sarei sorpreso se lo approvassero. Più probabilmente HBO vorrà lavorare mantenendo nel titolo "game of thrones" da qualche parte."

Diteci, che pensate di questo titolo proposto da Martin? E ancora: quanto siete curiosi di vedere questa nuova serie prequel?