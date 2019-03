Il Trono di Spade diventa un Drago nel nuovo poster ufficiale dell'ottava stagione

Il primo trailer de Il Trono di Spade 8 ha scaldato gli animi del fan in attesa, dando l'inizio alla run finale prima dell'arrivo della premiere, e dopo i character poster ufficiali ecco che la HBO ha adesso diffuso online un nuovo poster interamente dedicato all'Iron Throne, però molto particolare.

In questa nuova e bellissima immagine, infatti, le spade del Trono diventano le punte della testa di un drago, che quindi diventa esso stesso il Trono, mostrando in basso due grandi occhi fiammeggianti, proprio alla base dell'oggetto conteso tra le parti in gioco sin dalla primissima stagione.



L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade vedrà il Westeros allearsi per difendersi dall'attacco in massa dell'esercito di non morti del Re della Notte, ormai giunti a sud della Barriera per portare l'Inverno sul continente occidentale. Ci saranno alleanze e tradimenti e una narrazione serrata in sei episodi, di cui uno sarà completamente dedicato alla battaglia di Grande Inverno, la vera roccaforte per difendere il futuro.



A tal proposito, parlando anche delle difficoltà e delle ambizioni nel girarla, il regista dell'episodio, Miguel Sapochnik, ha dichiarato: “Inizialmente, la battaglia era molto più facile da girare: avevamo anche creato una parte completamente nuova di Grande Inverno per semplificare le riprese, girandole a spezzoni, non in modo continuato, poi però ci ho pensato e ho chiesto ai produttori ‘Non voglio fare 11 settimane di riprese notturne, né io né gli altri. Però se non facciamo così perderemo ciò che rende grande Il Trono di Spade, bello e reale. Posso?’”.



La premiere de Il Trono di Spade 8 andrà in onda sulla HBO il prossimo 14 aprile. Manca davvero poco!