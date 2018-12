Il Trono di Spade, fuoco e ghiaccio si scontrano nel nuovo teaser dell'ottava stagione

Il canale via cavo HBO non poteva non regalare ai fan della serie ispirata ai romanzi di George R. R. Martin un ulteriore assaggio dell’ottava e ultima stagione prima della fine dell’anno. L’emittente televisiva non ha ancora comunicato in quale giorno del mese di aprile andrà in onde la premiere, ma non dovremo attendere ancora molto per saperlo.

Nel rinviarvi al teaser video che trovate sopra il titolo della notizia, vi ricordiamo che circa un mese fa sono arrivati dettagli interessanti sul primo episodio della prossima stagione grazie ad uno speciale realizzato dalla celebre rivista Entertainment Weekly, la quale ci ha svelato che l’ultima premiere dello show avrà collegamenti importanti con la puntata pilota della serie.

Le sei avventure in cui è ripartita l’ottava stagione avranno una durata pressochè simile a quella di un lungometraggio. Lo stesso David Nutter, già regista in passato de Il Trono di Spade e nuovamente alle prese con la regia di ben tre episodi dell’ultima stagione in arrivo, ha confermato che il serial fantasy avrà un minutaggio superiore ai 60 minuti per ciascun episodio, numeri dunque abbastanza alti per uno show televisivo. D’altronde, tuttavia, non ci si poteva nemmeno aspettare il contrario da un prodotto che necessariamente merita un degno epilogo e un minutaggio fuori dai canoni ordinari.

Nutter dirigerà tre episodi della stagione finale della serie, inclusa la prima. Due episodi saranno diretti da Miguel Sapochnik (Aspra Dimora, La Battaglia dei Bastardi, I Venti dell'Inverno) mentre la puntata finale sarà diretta dai creatori della serie, David Benioff e D. B. Weiss.

Dal teaser trailer dell’ottava stagione de Il Trono di Spade si evince come il continente occidentale di Westeros sarà uno scenario di guerra per le due fazioni capeggiate simbolicamente dal ghiaccio e dal fuoco, elementi che andranno a travolgere ogni casata senza risparmiare nessuno nell’arduo scontro. Siamo certi che gli ideatori del progetto, assieme alla brillante mente di Martin, sapranno ancora una volta sorprendere i fan dello show che fin dal 2011 seguono le sorti delle diverse casata nella lotta per raggiungere l’ambito trono di spade e il rispettivo potere che ne consegue.

L'ottava e ultima stagione sarà trasmessa negli Stati Uniti dal canale via cavo HBO a partire da aprile 2019.

