Il Trono di Spade: Kit Harrington esclude un suo cameo nella serie prequel

Sebbene ci sia un grande alone di mistero attorno alla serie prequel de Il Trono di Spade, sappiamo che la storia sarà ambientata cinquemila anni prima degli eventi andati in scena nel celebre show della HBO. Un attore che sicuramente non vi prenderà parte è Kit Harrington, noto ai fan per il ruolo dell'impavido Jon Snow.

Nel corso di un'intervista ai microfoni della BBC, l'attore britannico ha spiegato di aver chiuso definitivamente le porte al ruolo che lo ha reso celebre sul piccolo schermo e di non essere assolutamente interessato ad un ritorno in ogni forma possibile, neanche per un piccolo cameo.

In molti avevano ipotizzato che Kit avrebbe potuto vestire i panni di un antenato di Jon Snow, ma il suo rifiuto sembra essere categorico. In ogni caso i fan potranno vederlo all'opera un'ultima volta nell'attesissima ottava stagione de Il Trono di Spade, il cui debutto è previsto per il mese di aprile.

Per quanto riguarda la serie prequel, invece, verrà raccontata la discesa del mondo dall'età dell'oro degli eroi all'ora più buia, dagli orripilanti segreti della storia di Westeros alla vera origine dei white walkers, fino ai misteri dell'Oriente e alla leggenda degli Stark. Al momento non è ancora stato rivelato il titolo ufficiale, ma George R. R. Martin lo ha più volte apostrofato come The Long Night.

Fanno parte del cast Naomi Watts, che vestirà i panni di un personaggio descritto come "una carismatica donna dell'alta società che nasconde un oscuro segreto", e Josh Whitehouse, interprete di una parte che è stata definita particolarmente importante ai fini dello show.