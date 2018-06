Il Trono di Spade: la prima stagione in 4 Ultra HD dal 7 giugno!

A partire dal 7 giugno la Warner Bros. Entertainment Italia rilascerà i primi dieci episodi stagione 1 dell’epica e pluripremiata serie tv Il Trono di Spade in 4K Ultra HD.

"Il 7 giugno debutta in 4k Ultra HD la prima stagione de “Il Trono di spade”, tra le serie tv più seguite, amate e di maggior successo nella storia di HBO. Grazie alle migliorie tecniche dell'alta risoluzione lo spettatore potrà rivivere le emozioni stimolate dalle atmosfere delle iconiche location della saga che hanno reso epici i dieci episodi e poi l’intera serie che ad oggi resta la più premiata nella storia degli Emmy®, con 38 premi vinti.

Inoltre sarà possibile vedere in immagini di quel che si cela nel fantastico mondo ideato dal genio creativo di George R.R. Martin, autore dei romanzi fantasy da cui è tratta la saga televisiva.

I molteplici contenuti speciali contenuti nel formato 4K Ultra HD, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, comprendono inoltre spezzoni dei provini e 30 minuti di interviste esclusive al cast, il dietro le quinte di alcune tra le puntate più coinvolgenti, il making of, ed ancora uno sguardo inedito alla confraternita dei Guardiani della notte che sorvegliano la Barriera o un’occhiata alle fasi di ideazione della lingua concepita per il popolo nomade dei Dothraki.

Sinossi: Eddard Stark, lord di Grande Inverno, viene incaricato dal suo re e amico Robert Baratheon di recarsi ad Approdo del Re per ricoprire la carica di Primo Cavaliere del Re. La guerra fra i Sette Regni è però alle porte, a causa degli intrighi e delle mire al trono dei membri della nobile Casa Lannister. Jon Snow, figlio illegittimo di Eddard Stark, si arruola invece nei Guardiani della notte e si reca sulla Barriera, enorme muro di ghiaccio che separa il mondo degli uomini dalle ostili terre del Nord, da cui sta arrivando una minaccia terribile. Nel frattempo Daenerys Targaryen e il suo crudele fratello Viserys, ultimi superstiti della nobile Casa Targaryen regnante prima della rivolta dei Baratheon, cercano di ricostruire l'antico potere nelle selvagge terre al di là del mare.

CONTENUTI SPECIALI

Making of Il Trono di Spade: Un documento esclusivo di 30 minuti che contiene anche riprese inedite dal set e interviste con il cast e la troupe.

Profilo dei personaggi: I profili di 15 dei personaggi principali descritti dagli attori che li interpretano.

Creare la lingua Dothraki: Uno sguardo alla struttura della lingua creata per i Dothraki de Il Trono di Spade.

I guardiani della notte: Uno sguardo ravvicinato alla confraternita che pattuglia e protegge la Barriera di ghiaccio alta più di 250 metri.

Dal libro allo schermo: I produttori esecutivi David Benioff e D.B. Weiss, e l’autore dei libri George R.R. Martin parlano delle sfide che hanno dovuto affrontare nel portare il fantasy epico di Martin sugli schermi per la HBO.

La guida completa di Westeros (in inglese): Presentazione interattiva delle nobili casate e dei territori che appaiono nella prima stagione, più 24 storie esclusive dei Sette Regni, raccontate dagli stessi personaggi della serie.

Creazione dell’Open Show: Approfondimento sulla creazione della sequenza dei titoli di testa de Il Trono di Spade, premiata con un Emmy®.

Le uova di drago nascoste: Trova le uova di drago nascoste per scoprire ancora altri contenuti inediti.

Anatomia di un episodio: L’analisi di un episodio per esplorare la creatività e gli sforzi colossali che sono stati necessari per la realizzazione del sesto episodio, “La corona d’oro”.

Commenti audio: Sette commenti audio di membri del cast e della troupe, tra cui David Benioff, D.B. Weiss, George R.R. Martin, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington e molti altri.

4K ULTRA HD

Durata: 566 min ca.

Video: 2160p Ultra High Definition 16x9 1.78:1

Lingue: Inglese (Dolby Digital 5.1), Inglese (Dolby Atmos®), Francese (Dolby Digital 5.1), Spagnolo (Sudamerica) (Dolby Digital 2.0), Castigliano (Dolby Digital 5.1), Tedesco (Dolby Digital 5.1), Italian (Dolby Digital 5.1), Portoghese (Brasile) (DTS-HD Master Audio 2.0), Ceco (DTS-HD Master Audio 2.0), Ungherese (DTS-HD Master Audio 2.0), Polacco (DTS-HD Master Audio 2.0), Russo (DTS-HD Master Audio 5.1)

Sottotitoli: Inglese Non Udenti, Francese, Spagnolo (Sudamerica), Ceco, Ungherese, Polacco, Russo, Olandese, Danese, Finlandese, Norvegese, Svedese, Croato, Greco, Ebraico, Portoghese, Romeno, Sloveno, Turco, Cinese, Coreano, Tailandese."