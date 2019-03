Il Trono di Spade: il terzo episodio sarà il più esteso dell'ottava stagione!

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, HBO ha finalmente rivelato il minutagggio ufficiale dell'attesissima stagione finale de Il Trono di Spade.

La schedule diffusa dal network conferma in parte la durata riportata nei giorni scorsi da Entertainment Weekly, ma con una sostanziale differenza: l'episodio più lungo della stagione sarà il terzo, con una durata totale di 82 minuti.

Di seguito potete trovare la lista completa.

54 minuti 58 minuti 82 minuti 78 minuti 80 minuti 80 minuti

Confermata l'estesa durata dei due episodi finali dello show, l'attenzione si sposta sugli 82 minuti previsti per il terzo episodio, che potrebbero rappresentare la puntata dedicata alla battaglia di Grande Inverno, epico scontro in cui tutti i personaggi principali saranno impegnati a combattere l'avanzata degli Estranei. L'episodio, infatti, così come il quinto, è stato diretto da Michael Sapochnik - già regista dell'apprezzatissimo "La battaglia dei Bastardi" -, che sappiamo aver messo in scena proprio la battaglia tra vivi e morti.

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade durerà complessivamente 432 minuti, solo 8 minuti in meno della settima stagione, quest'ultima composta però da 7 episodi. Ciò conferma ulteriormente l'intenzione dei creatori David Benioff e Dan Weiss di presentare la stagione finale come una serie di lungometraggi: 3 episodi su 6 dureranno almeno 80 minuti.