Il video dal dietro le quinte di Maniac, serie originale Netflix

Nel filmato si vedono alcune scene esclusive dal dietro le quinte di Maniac. Joji Fukunaga, il regista della serie viene ripreso durante il processo produttivo e parla brevemente di come riesca a trovare idee sempre nuove per i suoi lavori. Jonah Hill ed Emma Stone raccontano invece ciò che pensano della trama e del lavoro di Fukunaga.

Maniac, produzione originale Netflix, è basata su una serie TV norvegese del 2014 e racconta la storia di Annie Landsberg (Emma Stone) e Owen Milgrim (Jonah Hill), due estranei che per motivi diversi decidono di partecipare a un misterioso test farmaceutico: Owen Milgrim è il quinto figlio di una ricca famiglia di imprenditori e soffre di schizofrenia, Annie Landsberg è ossessionata dal pessimo rapporto con sua sorella e sua madre.



James K. Mantleray (Justin Theroux), il dottore della clinica a cui si rivolgono, promette di poter risolvere tutti i loro problemi con una terapia che prevede che i pazienti stiano nella stessa struttura per tre giorni cosa che, secondo il medico curante, non avrà alcun effetto collaterale.



La serie vede anche Sally Field come Dr. Greya Mantleray, Sonoya Mizuno come Dr. Fujita, Aaralyn Anderson come Belle Milgram, Geoffrey Cantor come Frank, Julia Garner come Ellie, Josh Pais come Andy, Rob Yang come Matt Ming.