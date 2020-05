Ilaria Galassi ricorda la morte di Pietro Taricone e si candida per il GF Vip

Ilaria Galassi sarà sicuramente un nome noto a coloro che hanno avuto modo di seguire Non è La Rai, dal momento che era molto amata dagli allori giovanissimi. La showgirl però di recente è stata lontana dai riflettori, ma ha confessato il proprio desiderio di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

"Vorrei partecipare al Grande Fratello Vip. Mi piacerebbe mettermi in discussione, vedere quanta pazienza e tolleranza ho, scoprire chi mi manca veramente, a chi penso assiduamente. Vorrei mettermi alla prova con una convivenza forzata con persone che non conosco. E' una sfida ce vorrei fare con me stessa. Ma chiamano tutte le ex ragazze di Non è La Rai tranne me" ha concluso, riferendosi scherzosamente ad Antonella Elia che è stata protagonista dell'edizione del GF Vip vinta da Paola Di Benedetto.

La Galassi ha anche parlato della morte di Pietro Taricone, con cui è stata fidanzata, e della loro storia: "eravamo cuccioli. Io ancora non facevo televisione. Risale a prima del ’91. I miei genitori sono di Trasacco in provincia dell’Aquila. Quando uscivamo ad Avezzano, incontravo Pietro al parco. Eravamo quelli più belli della comitiv. Ci sono stati i primi bacetti, poi ci facevamo i dispetti. Pietro era gioioso, matto, vivace come me. È durata per un anno". L'ex ragazza di Non è La Rai ha rivelato di aver vissuto molto male la morte del suo ex, "non trovo parole per dire altro".