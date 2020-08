Ilary Blasi tra abiti e accessori extra lusso: icona di stile anche in vacanza

Ilary Blasi in quest'estate piuttosto torrida è stata al centro del gossip, il più del volte ha postato sui social foto sexy che lasciano ben poco all'immaginazione ma, ha fatto molto parlare di se anche per i suoi look sofisticati e costosi.

La signora Totti non bada di certo a spese e sceglie solo i marchi più costosi e in voga del momento, diventando una vera e propria icona di stile per quanti la seguono. La dura vita dell'influencer in vacanza che passa da una spiaggia all'altra non è di certo facile ma, la Blasy fa il possibile per mostrarsi sempre al meglio.

Per non scottarsi al sole non possono mancare gli ampi cappelli di paglia, con cui la moglie dell'ex Capitano della Roma si è mostrata durante il romantico weekend trascorso a Capri. Un altro accessorio glamour che non è passato inosservato sono state le ciabatte bianche con fascia intrecciata di Bottega Veneta del valore di circa 950 euro.

Ma ciò che più di tutti hanno conquistato l'attenzione dei follower sono stati i lussuosi bracciali e accessori da polso dal valore esorbitante. Ilary infatti più di una volta ha posato con un orologio tempestato di diamanti accompagnato da vari braccialetti di Cartier alcuni rigidi ed altri a catena. La Blasi indossa al polso dunque circa 40 mila euro. Poco male per una giovane donna in vacanza.