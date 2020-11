Ilary Blasi fa gli auguri all'uomo della sua vita, ma non è Francesco Totti

Questo è un momento particolarmente delicato in casa Totti, sia Ilary che Francesco sono risultati positivi al Covid ma, i due non rinunciare ai festeggiamenti per il compleanno del loro primogenito Cristian che ha compiuto 15 anni.

Con un tenero post su Instagram la Blasi fa gli auguri a quello che è a suo avviso l'unico uomo della sua vita, suscitando ironicamente le gelosie di suo marito. La conduttrice per l'occasione ha pubblicato una sua foto un Cristian bambino e sorridente. Lo stesso ha fatto anche il Capitano, condividendo con i suoi follower una dolce foto di un bacio dato a suo figlio sui campi da calcio, la didascalia recita: "Ti ho donato la vita, ma tu hai reso speciale la mia, buon compleanno amore mio".

Il piccolo Cristian ha deciso di seguire le orme del padre e si sta già affermando come calciatore nelle sezioni giovanili della Roma, unica squadra del suo cuore, nonostante la fede laziale della famiglia Blasi. La coppia amatissima e da sempre sotto le luci dei riflettori, ha anche altre due figlie femmine, Chanel nata nel 2007 e Isabel nata nel 2016.

Proprio la pubblicazione di alcune foto di Chanel, ha fatto infuriare la famiglia Totti che si è scagliata contro la mercificazione del corpo degli adolescenti.