Ilary Blasi, bacio appassionato a Totti: la reazione dell'ex capitano è epica

Ilary Blasi e Francesco Totti sono innamoratissimi ed a differenza di altre coppie famose non hanno mai mostrato il benchè minimo segno di crisi. I due stanno trascorrendo le vacanze insieme in Costa Azzurra insieme ai figli, e si sono lasciati andare ad un siparietto simpatico.

Ilary Blasi infatti ha immortalato un bacio appassionato al marito che, come accaduto anche in passato, ha immediatamente risposto alla foto pubblicata su Instagram con un commento ironico in pieno stile Totti: "mi sembravi un piranha" ha scritto l'ex capitano della Roma, con tanto di faccine divertite e cuoricini.

L'ex Letterina ha immortalato un viaggio in barca ed ha documentato il tutto su Instagram, anche la cena romantica in compagnia del marito, che le ha dedicato "Un giorno così" di Max Pezzali: "mi fa sentire che basta un giorno così a cancellare centoventi giorni str…i, e basta un giorno così a cacciarmi via tutti gli sbattimenti" ha scritto.

Ilary Blasi qualche giorno aveva conquistato tutti con una foto provocante che ha conquistato tutti. Sui social però non è tutto rose e fiori ed infatti molti hanno duramente criticato Ilary per i suoi ritocchini di troppo che, secondo alcuni, l'avrebbero trasformata troppo, al punto da non renderla riconoscibile rispetto a quando era "naturale".