Ilary Blasi in costume da bagno al supermecato: il commento di Totti è virale

I follower di Ilary Blasi e Totti sanno bene che i due sono soliti dare spettacolo e punzecchiarsi sui social network, come ampiamente raccontato durante la quarantena. L'ultimo episodio si è registrato nel weekend, quando l'ex Letterina ha pubblicato uno scatto sexy al supermercato.

Ilary Blasi infatti ha pubblicato la fotografia che trovate in calce, in cui si è fatta ritrarre mentre faceva la spesa al supermercato. Costume da bagno, short rossi ed un'angolazione tattica in grado di mettere in mostra il lato b, lo scatto ha rapidamente fatto il giro del web e fatto il pieno di like. La Blasi infatti vanta oltre 1 milione di follower su Instagram, ma a spiccare è il commento dell'ex capitano della Roma, che ha chiesto alla sexy consorte di comprare la Nutella.

Anche il commento di Totti ha fatto il pieno di like: oltre 8mila in meno di poche ore, ma gli altri sono tutti commenti perla Blasi, che è finita nel mirino degli hater di recente, che l'hanno criticata per aver fatto qualche visita di troppo al chirurgo plastico.

Qualche settimana fa abbiamo parlato della chat ironica tra Totti ed Ilary Blasi, pubblicata da quest'ultimo in cui si vedeva l'ex calciatore commentare il suo nuovo look.