Ilary Blasi: festa a sorpresa con pelemiche per i suoi 40 anni

Lo scorso 28 aprile Ilary Blasi ha compiuto 40 anni e per celebrare un simile evento, Francesco Totti ha deciso di dedicarle una festa a sorpresa organizzata in quel di Montecarlo, alla presenza dei parenti più stretti e degli amici più intimi.

Il tutto si è svolto in un lussuosissimo hotel del Principato e tra gli invitati c'era anche Christian, il figlio ormai 15enne della celebre coppia. Mancava invece la sorella minore di Ilary, Melory, da poco divenuta mamma della piccola Jolie. Molti sono stati gli scatti postati sui social di questo party privato, e come spesso succede, non è mancata nemmeno la polemica di turno. I follower dei Totti hanno infatti storto un po' il naso di fronte a questa lussuosa festa all'estero e il Pupone e la sua consorte hanno dovuto precisare che si erano sottoposti a regolare tampone prima della partenza e che lo stesso hanno fatto al ritorno.

Sebbene la vita privata di Ilary prosegua a gonfie vele, lo stesso non si può dire di quella lavorativa. Sembra infatti che l'Isola dei Famosi 2021 sia un vero e proprio flop e molto probabilmente Mediaset chiuderà il reality con un po' di anticipo. Insomma, nonostante le opinioniste Eletta Lamborghini e Eva Zanicchi, il programma di Canale 5 non sta convincendo il pubblico. Vedremo come andranno le cose.