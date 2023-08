Anche Ilary Blasi fuori da Mediaset? Il retroscena su Berlusconi

A pochi giorni dalla pubblicazione dei rumor riguardanti le ragioni che avrebbero portato all’addio di Barbara D’Urso da Mediaset, un nuovo articolo pubblicato in rete si sofferma su un’altra esclusione eccellente voluta dall’amministratore delegato del Biscione.

Si tratta di Ilary Blasi, che come scritto dal settimanale Oggi sarebbe stata tra le prime “vittime” eccellenti della nuova strategia dell’amministratore delegato, incentrata su una maggiore qualità dei programmi ed una riduzione del trash. Appare chiaro che Berlusconi voglia puntare maggiormente sull’infotainment a discapito dell’intrattenimento puro che non sempre negli ultimi tempi è stato apprezzato dagli utenti.

Secondo quanto affermato, Blasi non comparirebbe nel palinsesto in quanto l’ultima edizione della sua Isola dei Famosi non sarebbe piaciuta ai vertici della TV commerciale, i quali hanno deciso di “prendersi una pausa di riflessione sul futuro del programma”. Non è però da escludere un ricollocamento dell’ex signora Totti nei palinsesti Mediaset: secondo Di Più infatti Ilary Blasi potrebbe condurre la versione invernale di Temptation Island e la produttrice dello show Maria De Filippi sarebbe indecisa tra Blasi, Lorella Cuccarini, Silvia Toffanin e Raffaella Mennoia.