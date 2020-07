Ilary Blasi, nuovo ritocchino al viso? I fan su Instagram: 'sei irriconoscibile'

Una nuova fotografia pubblicata da Ilary Blasi sul proprio account Instagram ha letteralmente scatenato i follower della moglie di Francesco Totti. Ancora una volta, la showgirl è stata accusata di aver fatto qualche visita di troppo al chirurgo plastico.

La foto, che proponiamo in calce, è stata scattata sul lungomare di Sabaudia dove sta trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia, ed ha come didascalia una frase enigmatica: "non perdere mai di vista l’obiettivo".

Maglia verde ed occhiali rossi, la Blasi è stata sommersa di critiche. "Tra un po sei irriconoscibile se continui a ritoccarti... Eri tanto bella prima" scrive un fan, a cui fa eco un altro: "ti stai rovinando con tutto sto botulino! Bastaaaa sei bella lo stesso!", mentre un altro si è fermato ad un laconico "ma che ti stai combinando?". In generale, la maggior parte dei commenti sono su queste lunghezza d'onda, ed anche dal mondo femminile arrivano critiche di questo tipo: "Ilary basta ritoccarti eri molto più bella prima" scrive Sofia.

Anche in passato Ilary Blasi era stata criticata per il suo rapporto con il chirurgo plastico, reo secondo molti di averla rovinata. L'ex Letterina però come sempre preferisce non rispondere alle critiche, e tra una foto sexy ed un commento di Totti continua a macinare like.