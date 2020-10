Ilary Blasi, la signora Totti dopo il lutto rompe il silenzio sui social

La famiglia Totti negli ultimi giorni ha dovuto affrontare un momento molto difficile. É infatti venuto a mancare Enzo Totti, padre dell'ex Capitano della Roma. L'uomo aveva ormai da tempo problemi di salute e il Covid-19 non ha fatto altro che aggravare una situazione già piuttosto critica.

Molti sono stati in volti noti dello spettacolo e anche dei semplici tifosi che hanno voluto esprimere la propria vicinanza a Francesco che in questi giorni di estrema sofferenza ha potuto rifugiarsi nell'amore della sua compagna di una vita. In segno di rispetto negli ultimi giorni la Blasy è stata molto assente sui social ma, nelle ultime ore ha rotto il silenzio pubblicando l'immagine di un cielo cupo e nuvoloso. Tale foto è stata vista da molti come l'esemplificazione del suo stato d'animo che è sicuramente poco sereno.

Nei giorni scorsi era stata proprio Francesco Totti a scrivere un commosso post di addio per suo padre, sottolineando quanto negli anni lo avesse spronato a fare sempre meglio, amandolo senza sosta.

"Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là "da solo" combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio!"