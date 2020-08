Ilary Blasi a spasso col figlio Christian: le fa da autista tra le strade di Roma

Ilary Blasi si lascia portare in giro tra le via della sua città da un autista d'eccezine, il piccolo Cristian. Il ragazzino ormai giunto alla soglia dei 14 anni sfreccia per le strade della capitale con la sua minicar in compagnia della mamma.

Il primogenito di Totti viene immortalato dalla 39enne conduttrice alle prese con le prime guida tra le strade di Roma che durante il video ironizza: "Porta la vecchia in giro".

Il giovane ragazzo si mostra molto sicuro di se e sembra essere veramente molto a suo agio alla guida della piccola auto anche se mantiene una senza serietà e non si lascia distrarre dalla madre. Le vie della città sono stranamente libere, complice sicuramente il clima estivo che spinge molti a spostarsi in località balneari.

Gli stessi Totti sono tornati da poco da Sabaudia dove Ilary ha spesso messo in mostra il suo fisico statuario. Il giovane ragazzo e la conduttrice sembrano essere molto affiatati visto che hanno deciso di fare questa insolita passeggiata in auto.

Come al solito non sono mancate le polemiche, in molti infatti pensavano che l'auto guidata da Cristian fosse in realtà una normale automobile e non una minicar che può essere guidata già a partire dai 14 anni. Questo genere di veicoli, tra l'altro, permettono al conducente di trasportare anche un passeggero maggiorenne e poi a partire dai 16 anni anche minorenne.

Ilary Blasi ormai si è affermata anche come influencer sui social e spesso condivide foto dei suoi vari look su Instagram.