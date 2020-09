Ilary Blasi, Totti la tradì davvero con Flavia Vento? Ecco la verità

Pochi giorni prima del matrimonio di Ilary Blasi con Francesco Totti, i rotocalchi erano totalmente ivasi da una notizia sconvolgente: il Capitano aveva tradito la sua futura mogli con Flavia Vento, showgirl molto in voga nei primi anni 2000

La notizia lasciò di stucco tutti gli ammiratori della coppia e in primis la stessa Blasi che all'epoca era incinta del primo figlio. La donna non si lasciò abbattere dalle malelingue ma, decise di credere al suo futuro marito ed ignorare tutti i giornali scandalistici. Anni dopo la stessa Flavia Vento ha rivelato che quello scoop non era altro che una bufala creata a tavolino da Lele Mora e Fabrizio Corona per permetterle di acquisire maggiore notorietà.

Lo stesso Totti aveva affrontato nella sua biografia questa complessa vicenda rivelando di aver conosciuto la Vento solo di sfuggita: "La verità è che ho conosciuto Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’era. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare. Poi un secondo incontro, a breve distanza dal primo. La settimana successiva sono con gli amici […].Mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all'altra della sala, senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata".

La coppia Totti-Blasi ha tenuto duro di fronte a questo scandalo diventando una delle più amate dello spettacolo italiano. Flavia Vento invece nei giorni scorsi ha abbandonato la casa del GF Vip.