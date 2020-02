L'illustratore di The Walking Dead confessa di aver mollato lo show alla quarta stagione

Il fumettista Charlie Adlard ha illustrato i fumetti di The Walking Dead dal sesto numero in poi, lavorando con Robert Kirkman per oltre 15 anni fino all'uscita finale, pubblicata nel luglio del 2019. Ebbene, sembrerà strano ma Adlard ha smesso di seguire l'adattamento AMC fin dalla quarta stagione, perché "sembrava di fare i compiti".

Questa è la confessione fatta dall'artista nel corso di un video per il canale youtube francese Konbini. "Che ci crediate o meno, Ho guardato lo show fino alla quarta stagione", ha dichiarato Adlard. "Non si tratta di una critica alla serie, ma per me guardarla era come fare i compiti a casa. Ho iniziato a guardarla e mi piaceva, ma con l'avanzare delle stagioni sono rimasto indietro e all'improvviso mi sono ritrovato che non avevo visto alcune stagioni intere e probabilmente ora non le recupererò mai [ride], soprattutto se continuano a produrne".



Tra le altre cose, Adlard non ha mai guardato lo spin-off Fear The Walking Dead e dubita seriamente di dare uno sguardo alla nuova produzione del franchise, World Beyond (ricordiamo che la première andrà in onda negli USA domenica 12 aprile). Un'eccezione, però, potrebbe farla per il film incentrato su Rick Grimes (Andrew Lincoln).



Nelle scorse settimane, Adlard aveva spiegato di non essersi fatto coinvolgere troppo nella produzione della serie televisiva perché sapeva che chi ci lavorava sopra era fan dei fumetti e sentiva che il progetto fosse in buone mani. "Inoltre sapevo che Robert avrebbe supervisionato e sapevo che avrebbero preso tutto quell'immaginario per farne una propria versione", aveva spiegato durante il podcast Talk Dead to Me.



Intanto, il 24 febbraio riprenderanno i nuovi episodi dello show e se volete rinfrescarvi la memoria potete guardare questo video recap della prima parte di The Walking Dead 10. AMC ha anche pubblicato le sinossi ufficiali dei nuovi episodi, che sottolineano un grande pericolo per Carol e compagni.