Iman Vellani vuole che Ms. Marvel entri negli X-Men dopo The Marvels!

Ms Marvel è stata sicuramente una di quelle serie tv che sono state in grado di arricchire ulteriormente il Marvel Cinematic Universe con alcuni personaggi decisamente interessanti. Oltre a questo, lo stesso personaggio interpretato da Iman Vellani si è dimostrato essere all'altezza delle aspettative.

Ecco quindi che, mentre vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Ms Marvel, vogliamo ricordare a chi avesse già visto per intero la prima stagione dello show il modo in cui questo si è concluso: ossia con la scoperta che la protagonista è collegata con i mutanti.

Ora, legato a questo fattore in molti si aspettano che prima o poi il personaggio incontri altri suoi "simili" e perché no, magari proprio quelli X-Men che in tanti tra gli appassionati dell'MCU vorrebbero finalmente introdotti.

Tra loro c'è anche la stessa Iman Vellani, la quale durante una recente intervista per Comicbook.com ha rivelato con chi vorrebbe vedere insieme a Ms Marvel sul grande schermo in un prossimo futuro:

"Sul grande schermo? Gli X-Men. Non credo sia una cattiva idea in fondo. Penso che loro siano fantastici, tra l'altro questa scelta le garantirebbe il titolo di effettiva mutante tra i mutanti, tenendo alla larga gli oppositori".

Voi che ne pensate? Vi piace come possibilità futura per arricchire questo universo di super eroi?

Su Battlestar Galactica La Serie Completa (Box da 23 Dischi) è uno dei più venduti di oggi.