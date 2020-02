IMDB TV trasmetterà in streaming gratuito Lost, Ally McBeal, Malcolm e molte altre serie

Secondo quanto riportato da Deadline, IMDb TV, servizio di streaming gratuito di proprietà di Amazon, ha acquisito i diritti di sfruttamento di oltre venti serie controllate in precedenza dalla divisione Direct-to-Consumer & International della Disney.

Il roster degli show adesso a disposizione di IMDb TV, che li trasmetterà in streaming gratuito, includono serie come Desperate Housewives, My So-Called Life, White Collar e The Glades, così come nei prossimi mesi arriveranno anche Lost, Malcolm e Ally McBeal, dopo che già Lost e Malcolm erano stati inseriti in maniera esclusiva sulla piattaforma digitale di Amazon.

In contemporanea con il 10° anniversario del finale di Lost, tutti i 121 episodi della serie creata da J.J. Abrams e Damon Lindelof saranno diffusi sulla piattaforma il 1° maggio prossimo; tutti i 112 episodi di Ally McBeal saranno disponibili dal 1° aprile e tutti e 151 gli episodi di Malcolm arriveranno sulla piattaforma il 1° giugno successivo.

Gli altri titoli acquistati per lo streaming gratuito sono Army Wives, Boston Legal, Graceland, L.A. Law, Legends, Lie to Me, Private Practice, Revenge, Roswell, St. Elsewhere, Terra Nova, Ugly Betty, The Unit e Witches of East End.

La notizia di queste acquisizione arriva subito dopo il rapporto dettagliato della Disney nei confronti della sua nuova piattaforma Disney+, ovvero dopo aver comunicato di aver incrementato il proprio bacino di abbonati a 28.6 milioni in meno di tre mesi dal lancio della stessa negli Stati Uniti. Questo riscontro ha avuto un impatto importante anche sui conti di Disney. La divisione direct-to-consumer ha riportato una crescita degli utili da 0,9 a 4 miliardi di Dollari. Christine McCarthy, Chief Financial Officer di Disney, ha sottolineato che la società ha messo in preventivo una crescita ancora maggiore nei prossimi mesi grazie al debutto internazionale del servizio.

Lo scorso gennaio l'applicazione di Disney+ aveva raggiunto quota 41 milioni di download sui principali store (iOS ed Android). Ricordiamo che l'arrivo in Italia è stato anticipato di qualche giorno rispetto alla tabella di marcia iniziale ed ora è previsto il 24 marzo 2020, al prezzo di 6,99 Euro, con possibilità di sottoscrivere l'abbonamento annuale anche a 69,99 Euro.