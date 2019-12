Un'immagine inedita ci mostra Nightwing già nella prima stagione di Titans

Una nuova immagine inedita ci mostra il Nightwing di Brenton Thwaites in quella che sarebbe dovuta essere una scena della prima stagione della serie tv Titans.

Come ormai sappiamo bene, il debutto di Nightwing in Titans è stato ritardato rispetto ai piani originali, che inizialmente prevedevano l'entrata in scena del nuovo alter ego di Dick Grayson già dal finale della prima stagione, come conferma anche un'altra foto appartenente alla versione scartata.

Ma, invece, Nightwing è arrivato nel finale della seconda stagione, in tempo per combattere contro il temibile Deathstroke (Esai Morales) e salvare dal suo attacco le ragazze, Donna (Conor Leslie), Rachel (Teagan Croft), Kory (Anna Diop) e Dawn (Minka Kelly), la cui strada era stata bloccata proprio dal villain nella scena presente anche nel trailer dell'episodio..

Adesso però, un po' come successo per la Justice League cinematografica di Snyder, cominciano a comparire sul web dei materiali riguardanti "il finale di stagione che non è stato", come la foto postata su facebook da Larnell Stovall, Action Director degli stunt dello show anche regista del dodicesimo episodio della seconda stagione, Faux Hawk.

"#FBF a quando ebbi il privilegio di dirigere una sequenza finale della prima stagione di #Titans #releasethetitanscut lol #neverseen #nightwing" ha scritto nella caption del post che trovate in calce alla notizia.

La seconda stagione di Titans arriverà su Netflix dal 10 gennaio 2020.