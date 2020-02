Un'immagine di The Walking Dead 10 conferma la presenza di un personaggio

Uno dei personaggi preferiti dai fan di The Walking Dead farà ritorno nella seconda parte della stagione. L'ultima volta che sono stati avvistati, Daryl, Carol, Aaron, Jerry, Magna, Kelly e Connie hanno utilizzato l'intelligence raccolta da Gamma, per localizzare l'orda ambulante utilizzata da Alpha per tenere sotto controllo le comunità alleate.

Dopo esser stati intrappolati sotto terra da Alpha, i nuovi episodi sveleranno il destino dei protagonisti. Il materiale diffuso sinora ha confermato la presenza di almeno quattro sopravvissuti. E ora è stato mostrato il quinto: si tratta di Jerry.

Jerry può essere visto combattere con il re Ezekiel durante la battaglia di Hiltop, dove la colonia agricola attualmente supervisionata da Ezekiel e Yumiko viene attaccata dai Whisperer.



A questo punto solo Connie e Magna sono a rischio morte nella grotta in cui sono stati intrappolati da Alpha.

"Abbiamo scoperto che i Whisperer stavano spiando. Ci sono tutti questi conflitti ma a metà stagione abbiamo voluto che tutti i fattori si unissero" ha spiegato la showrunner Angela Kang.

Su Everyeye trovate le immagini del midseason della decima stagione di The Walking Dead. Nel teaser pubblicato ad inizio febbraio potrebbe anticipare chi morirà nei prossimi episodi della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman.

Lo show va in onda in Italia sul canale satellitare Fox mentre negli Stati Uniti è trasmesso dal network americano AMC.