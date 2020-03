Prima immagine ufficiale e dettagli della serie animata Dragonero della Rai

L'annuncio di una trasposizione di Dragonero di Luca Enoch e Stefano Vietti risale allo scorso aprile, ma ora Rai Ragazzi e Sergio Bonelli Editore hanno rivelato la prima immagine ufficiale della serie animata tratta dal fumetto, annunciando nel farlo anche i primi dettagli relativi egli episodi e relativa durata.

Prima di tutto, la serie animata di Dragonero sarà ambientata nelle terre dell'Erondar, un universo fantasy popolato di creature mitiche come nani, elfi e orchi e ricco ovviamente di guerrieri e magia. Lo show è composto nella sua prima stagione di 26 episodi da 26 minuti ciascuno, e racconta l'avventura di due fratelli, Ian e Myrva, e di Gmor, che sarebbe un orco loro migliore amico.



I tre protagonisti sono chiamati all'azione dal Drago Crepitante, che li sceglie per combattere il crescente potere della perfida regina Arcana, potente e malvagia stregona decisa a far sprofondare nelle tenebre tutta Erondar, aprendo così al suo regno di oscurità e terrore. Lo stile animato fonderà CGI 3D Cel-Sheded e tradizionale 2D.



L'età di riferimento principale di Dragonero è per un pubblico dai 7 ai 12 anni, quindi è possibile godersela serenamente in famiglia. Potete dare un'occhiata ai tre personaggi sopra descritti in calce, nella prima immagine reveal del look dei protagonisti.



