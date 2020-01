Immagini e making of di Star Wars: Underworld, la serie tv di George Lucas mai realizzata

Prima ancora di The Mandalorian, molto prima, ci fu un'idea... Quella di realizzare una serie tv live-action ambientata nel mondo di Star Wars. Così, George Lucas e la Lucasfilm iniziarono a lavorare su Star Wars: Underworld, di cui adesso possiamo vedere alcune immagini e retroscena (nonostante lo show non venne mai prodotto).

Nel 2005, infatti, il mondo non era pronto per 100 episodi da 42 minuti di una costosa (questo era il problema principale) serie su Star Wars.



Senza i mezzi di oggi, sia a livello economico che tecnologico, infatti, realizzare un prodotto come Star Wars: Underworld cercando di mantenere un'alta qualità era praticamente impossibile. Addirittura, la serie venne riproposta anche in seguito all'acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney, ma come abbiamo visto, si è dovuto attendere il 2019 per poter dare il via alla branca televisiva live-action dell'universo creato da Lucas.



Nel video postato su Youtube dal canale holonet, però, possiamo dare un'occhiata ai vari test screening e al making of della serie, di cui si erano arrivati a scrivere diversi script prima che il progetto venisse definitivamente abbandonato.



Da quel che sappiamo, Star Wars: Underworld sarebbe stato ambientato principalmente tra la trilogia prequel e quella originale, e in prevalenza sul pianeta Coruscant. Lo show avrebbe mostrato il lato oscuro della Galassia, con la salita al potere dell'Impero.



La parte più curiosa, però, è probabilmente quella legata ad alcune vicende che avremmo potuto vedere raccontate, come il furto dei piani della Morte Nera o come Han Solo entrò in possesso del Millennium Falcon, ovvero gli episodi raccontati dagli spin-off cinematografici Rogue One e Solo.



Chissà, allora, se in futuro non si trarrà nuovamente spunto dalle idee dietro SWU, magari già per la serie dedicata a Cassian Andor?



E voi, che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Star Wars: Underworld? Fateci sapere nei commenti.