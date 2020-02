Nelle immagini della quarta puntata di Star Trek: Picard troviamo una nuova sorpresa

Dopo il debutto dell nuovo equipaggio in Star Trek: Picard, i fan potranno dare uno sguardo alle prossime avventure del personaggio interpretato da Patrick Stewart grazie a queste nuove foto della quarta puntata condivise da CBS.

Nelle foto, presenti in calce alla notizia, possiamo notare l'introduzione di un altro personaggio: il Romulano Elnor, nuovo compagno di viaggio di Jean-Luc interpretato da Evan Evagora. Durante la première dello show Evagora aveva spiegato così la relazione tra Picard e il suo personaggio: "Ammira molto Picard. È quasi una situazione alla Batman e Robin, e io sono Robin ovviamente. Lo vede come una figura paterna, un leader, un insegnante, tutto questo". Nelle immagini possiamo vedere anhce gli altri membri dell'equipaggio in azione sulla nave che accompagnerà Jean-Luc Picard nel suo nuovo ed emozionante viaggio. Insieme a lui sarà presente come guest star l'attrice Amirah Vann, nel ruolo di Zani, membro di un ordine religioso Romulano che abita da oltre 14 anni sul pianeta Vashti.

La puntata intitolata "Absolute Candor" sarà disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video a partire dal prossimo 13 febbraio, nell'attesa vi lasciamo con la notizia riguardo alcuni errori di continuity presenti in Star Trek: Picard e a cui lo showrunner Michael Chabon ha dato una sua spiegazione.