Immagini e teaser per lo speciale di un'ora dedicato a Star Wars: Resistance

Nei mesi scorsi avevamo riportato la notizia sul rinnovo per una seconda stagione di Star Wars: Resistance, la serie si concluderà a breve, ma i fan sono ansiosi di scoprire cosa riserva il futuro dei protagonisti. Vediamo quindi il teaser e alcune foto dello show.

Nel corso delle puntate andate in onda insieme in uno speciale da un'ora e intitolate "The New World" e "No Place Safe", seguiremo le avventure di Doza e Kaz ambientate nel periodo di tempo compreso tra gli ultimi due film della trilogia sequel di Star Wars. Vedremo quindi il temuto Primo Ordine comandato da Kylo Ren, insieme a personaggi che faranno la loro prima comparsa in Star Wars: Resistance.

Cliccando sul link fonte alla notizia potete vedere alcune immagini e un breve video teaser che ci danno un piccolo assaggio sul futuro dei protagonisti in fuga dal Primo Ordine. La serie è nata da un'idea di Dave Filoni, nel cast di doppiatori troviamo nomi quali Christopher Sean, Suzie McGrath, Scott Lawrence e Elijah Wood, inoltre nel corso della seconda stagione troveremo guest star quali Joe Manganiello, Lucy Lawless e Daveed Diggs.

Se prima di vedere le puntate volete rinfrescarvi la memoria, vi segnaliamo questo riassunto della prima stagione di Star Wars: Resistance.