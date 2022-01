Immigrant, Annaleigh Ashford nel cast della serie Hulu sul fondatore di Chippendales!

Annaleigh Ashford, vincitrice di un Tony, affiancherà Kumail Nanjiani in Immigrant, nuova serie Hulu che racconta la vera storia del fondatore di Chippendales, Somen “Steve” Banerjee. Lo show, dal titolo ancora provvisorio, sarà realizzata dal creatore di Pam & Tommy Robert Siegel.

Dopo la partecipazione al biopic su Judy Holliday, Annaleigh Ashford è pronta a una nuova sfida, che la vedrà vestire i panni di Irene. Ragioniera di professione e moglie del fondatore di Chippendales, Irene sarà un personaggio fondamentale negli affari del marito, vero centro della questione con la sua passione per le scappatoie fiscali. Sicuramente una bella sfida per Ashford.

Come sappiamo Somen “Steve” Banerjee era un imprenditore indiano-americano, e nella serie seguiremo da vicino la storia folle, comica (in modo oscuro) e piena di criminalità dietro l'incredibile compagnia maschile, Chippendales, che è diventata un fenomeno culturale. L'interprete del protagonista, Nanjiani, sarà anche produttore esecutivo insieme a Siegel, il quale sarà anche co-showrunner. Al suo fianco al timone del progetto ci sarà Konner, mentre Bahrani dirigerà.

Si parla ormai da 20 anni di un possibile arrivo sul grande schermo di un film su Chippandales, che non è mai andato in porto, e sembra che adesso potremo ottenere ancora di più. Restiamo, ovviamente, in attesa di altri aggiornamenti.